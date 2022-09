Il dibattito pubblico per il nuovo stadio di Inter e Milan è pronto ad iniziare. E Andrea Pillon avvisa i naviganti: "Nella mia esperienza non c’è un progetto che non abbia subito delle modifiche alla luce di un Dibattito Pubblico, anche piuttosto sostanziali in alcuni casi" le parole - riportate da Calcio e Finanza - del coordinatore del Dibattito Pubblico sul progetto di un nuovo stadio per Milano, rilasciate la presentazione dei vari incontri che si terranno nelle prossime settimane.