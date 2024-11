Senza Lorenzo Pellegrini, Nicolò Barella potrebbe essere schierato da trequartista della Nazionale italiana che domani sfiderà il Belgio per le penultima gara del girone di Nations League. Ad aprire alla possibilità è stato il ct Luciano Spalletti, rispondendo a domanda diretta in conferenza stampa: "In quella zona di campo ci vuole un giocatore che sappia interpretare bene il fatto di legare il centrocampo con le ripartenze della squadra. Un giocatore che sia in grado di scambiare posizione con gli altri e abbia attitudini offensive. Barella ha tutto questo, ma abbiamo anche altri calciatori che sanno fare quel ruolo qui. Noi Barella lo aspettavamo, probabilmente sarà in campo".

In seguito, Spalletti ha approfondito il discorso tattico relativo a Barella, facendo un paragone con Davide Frattesi: "Siamo andati alla ricerca di calciatori che abbiano la qualità di sapere stare in più posizioni del campo. Per quello che chiedo, Barella è più trequartista di Frattesi, che è una mezzala. Sicuramente Frattesi è uno bravissimo a inserirsi, il fatto che sia accompagnato da questo numero di gol fatti dice che quella è una sua qualità. Poi se vuoi qualcuno ogni tanto che venga a fare il doppio mediano, la strada per andare là è lunga, allora Frattesi è meglio metterlo nelle condizioni di essere più incursore da mezzala".

