C'è grande attesa per il sorteggio in programma lunedì 7 novembre che stablirà gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League. L'Inter, arrivata seconda nel proprio girone, potrà beccare le inglesi Tottenham, Chelsea e Manchester City, le portoghesi Porto e Benfica e infine il Real Madrid. Inserendo tutti i dati delle 16 squadre qualificate e i paletti previsti per gli ottavi di finale in un computer, con un algoritmo si arriva a determinare le percentuali di accoppiamento. La squadra di Inzaghi ha il 18,885% di pescare City o Tottenham, poi c'è il Chelsea al 18,679%. Poi c'è il Real Madrid (14,654%) e l'accoppiata Porto-Benfica al 14,448%.