È Yann Sommer a rispondere ai colleghi di Sportmediaset che a termine della partita in casa della Juventus, dove l'Inter ha perso altri tre pesantissimi punti per la lotta scudetto, analizza l'amaro risultato ottenuto.

Quanto fa male questa sconfitta?

"Chiaro, fa male. Era una partita molto importante per noi, però abbiamo tanti spunti positivi: primo tempo molto, molto bene, ci sono state tante occasioni per noi. Secondo tempo un po’ meno, peccato".

Come mai questo calo?

"C’è stato un avversario che ha fatto bene nel secondo tempo con più pressione e aggressività. Fisicamente stiamo bene, è chiaro abbiamo tante partite ma come tutte le squadre. Stiamo bene anche mentalmente, però a volte è così, non abbiamo fatto gol e il calcio è questo. Adesso vediamo come difendere meglio il gol".

Mkhitaryan ha detto che ogni tanto siete troppo sicuri… È un’analisi che condividi?

"Secondo lui è così? È vero. Lui ha un bel sentimento per le partite, è sempre difficile fare le analisi subito dopo le gare però abbiamo le occasioni per fare il gol, cosa manca non lo so. L’importante è andare avanti a testa alta perché abbiamo ancora tredici partite molto, molto importanti".

Ci credete ancora nello scudetto? Perché al di là dei punti in classifica, sembra sempre che l’Inter non riesca a fare il passo in più come ha fatto l’anno scorso…

"Chiaro che vogliamo fare quel passo però è così. Come ho detto nei prossimi giorni parleremo di questa partita, di quello che avremmo potuto fare meglio nel secondo tempo, è importante. Ma sì, lasciamo questa partita indietro e guardiamo avanti. Chiaro che l’obiettivo è quello".

