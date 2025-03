C'è anche l'impronta di Yann Sommer sulla vittoria dell'Inter sull'Udinese, respinta da due parate dello svizzero dopo il gol con cui aveva accorciato le distanze: "Era importante vincere, anche se non siamo felici per come abbiamo giocato il secondo tempo".

Il tiro di Solet che ti ha sorpreso è stato deviato?

"Non lo so, devo riguardare l'azione e lo farò come faccio sempre".

Male che vada avrete tre punti di vantaggio sul Napoli, poi ci sarà la Coppa Italia e la Champions: è bello giocare queste partite..

"Sì, è bello, il prossimo passo è importante. Poi vediamo step by step. Ora dobbiamo recuperare bene e velocemente, poi prepareremo la partita di Coppa".

Cosa scegli tra scudetto, Coppa Italia o Champions?

"Io prendo sempre tutte e tre".