Negli ultimi due mesi, considerando tutte le competizioni, solo Erling Braut Haaland ha fatto meglio di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku a livello di partecipazione ai gol, se si considerano le squadre che giocano nei 5 top campionati europei. Come evidenzia Opta, il norvegese del Manchester City, avversario dell'Inter nella finalissima di Champions a Istanbul, ha messo a referto dallo scorso aprile 10 reti più 4 assist, sopravanzando i due componenti della LuLa che sono 'fermi' a 13 (8 centri + 5 passaggi per Big Rom, 10 + 3 per il Toro).