Dalbert corre verso il recupero completo, Matias Vecino fa passi avanti ma con prudenza. Queste le due notizie principali che filtrano da Appiano Gentile dopo la seduta svolta questa mattina dall'Inter agli ordini di Luciano Spalletti: secondo quanto riferisce Sky Sport, il centrocampista uruguaiano si è allenato ancora a parte e per ipotizzare un suo eventuale ritorno in campo con il Chievo bisognerà aspettare domani. Al contrario, l'ex Nizza ha corso in gruppo e si candida come alternativa sulla fascia sinistra, vista l'assenza di Kwadwo Asamoah per squalifica.