Il rinnovo di Milan Skriniar con l'Inter verrà annunciato probabilmente verso il finale di stagione. E' quanto riferisce Sky Sport, che solo poche settimane fa aveva dato la notizia dell'accordo ormai raggiunto tra le parti: al giocatore - secondo le indiscrezioni della tv satellitare - dovrebbero andare 3 milioni di euro a salire più bonus a stagione fino al 2023. La trattativa, seguita in prima persona dal difensore slovacco, è ormai ben incanalata verso l'ufficializzazione per la soddisfazione di tutte le parti coinvolte, compreso il club milanese che aveva messo tra le priorità il prolungamento del matrimonio con il numero 37 per un'ulteriore stagione.

VIDEO - ALLA SCOPERTA DI... - RENZO SARAVIA, SCALONI HA PESCATO UN GRAN LATERALE: DIFESA, TECNICA E DRIBBLING