Secondo il punto di vista di Luis Campos, consigliere calcistico del Paris Saint-Germain, la finestra di mercato estiva del club francese non è stata soddisfacente al 100%, soprattutto perché non è arrivato l'acuto finale con l'acquisto di Milan Skriniar che l'Inter ha dichiarato incedibile. Una considerazone che trova d'accordo il tecnico Christophe Galtier: "Siamo rimasti delusi per non avere preso un difensore centrale da aggiungere alla rosa - le sue parole nella conferenza stampa prima della gara con il Lille -. Ci sarebbe piaciuto avere questo giocatore, oltre a un attaccante con un altro profilo per sbloccare determinate situazioni. È molto raro essere soddisfatti di una sessione di mercato, ma so che il presidente (Al-Khelaifi, ndr) ha fatto del suo meglio per accontentarci".