Milan Skriniar è ormai a un bivio. Il difensore nerazzurro ha deciso di non rinnovare il suo contratto con l’Inter e la sua permanenza a Milano è ormai complicata, soprattutto dopo l’espulsione contro l’Empoli arrivata in contemporanea alle dichiarazioni del suo agente a Telenord. A questo punto non è da escludere che le parti possano voler accelerare l’addio del difensore slovacco, già promesso al Paris Saint-Germain.

Come riportato da Calciomercato.com, il PSG presenterà all’Inter un’offerta da 10 milioni di euro, la metà di quanto aveva offerto in estate, per avere subito il calciatore. A questo punto la palla passa al club nerazzurro, che da un lato vorrebbe monetizzare almeno un minimo l’addio del suo capitano e dall’altro non vorrebbe privarsi di un pezzo così importante a meno di un mese dal doppio confronto con il Porto in Champions League.