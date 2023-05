Simpatico siparietto al termine di Inter-Milan, nel corso dell'intervento di Romelu Lukaku ai microfoni di CBS Sports. L'amico ed ex vice CT nella nazionale belga Thierry Henry, prima di salutare l'attaccante dell'Inter, gli chiede la maglia della partita: "Aspetta prima di andare, ora voglio la maglia gratis. Toglitela in diretta tv!". Big Rom però frena: "Ora non posso, devo fare l'antidoping ma te la do dopo". Pronta la replica di Titì: "Non ha il mio fisico e non vuole mostrarlo!". Scoppia l'ilarità generale, allora Lukaku sta al gioco: "Vero, sarei in difficoltà!". "Chiunque lo sarebbe", conclude lo scambio Henry, tra le risate generali.

Thierry Henry asked for Lukaku’s shirt but he was too shy to take it off in front of the cameras



