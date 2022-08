Sono state rese note pochi minuti fa le designazioni per la prima giornata del campionato di Serie A in programma il prossimo weekend. Per quanto riguarda Lecce-Inter, fischietto affidato al giovane Prontera, che sarà assistito da Mondin e Rossi. Marcenaro quarto uomo, Banti e Paganessi in sala VAR.

MILAN - UDINESE Sabato 13/08 h. 18.30

MARINELLI

BOTTEGONI – GALETTO

IV: GARIGLIO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BRFESMES

SAMPDORIA – ATALANTA Sabato 13/08 h. 18.30

DIONISI

COSTANZO – PASSERI

IV: MIELE G.

VAR: PAIRETTO

AVAR: TEGONI

LECCE – INTER Sabato 13/08 h. 20.45

PRONTERA

MONDIN – ROSSI L.

IV: MARCENARO

VAR: BANTI

AVAR: PAGANESSI

MONZA – TORINO Sabato 13/08 h. 20.45

MARIANI

LIBERTI – ROSSI C.

IV: CAMPLONE

VAR: MAGGIONI

AVAR: BACCINI

FIORENTINA - CREMONESE h. 18.30

SACCHI

MARGANI – DEI GIUDICI

IV: VOLPI

VAR: NASCA