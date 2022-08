Esordio vincente e convincente per l'Inter Women, che oggi ha disputato la prima gara di campionato di Serie A Femminile battendo per 4-1 il debuttante Parma Femminile. Ad aprire le marcature Van Der Gragt al 15’, mentre Karchouni ha messo al sicuro il risultato al 43’. Nella ripresa sono arrivate anche le reti di Marinelli e Chawinga a blindare la vittoria, mentre per il Parma solo gol della bandiera firmato da Cox allo scadere.