Sono stati designati gli arbitri della quarta giornata del campionato di Serie A, primo turno infrasettimanale. Per la sfida di domani sera tra Inter e Cremonese è stato scelto Francesco Fourneau, di Roma, che sarà assistito da Del Giovane e Yoshikawa. Quarto uomo sarà Gianluca Manganiello, mentre in sala VAR si siederà Massimiliano Irrati con Valeriani in qualità di vice.

Questo il quadro completo:

SASSUOLO MILAN Martedì 30/08 h. 18.30

AYROLDI

TOLFO – ROCCA

IV: RAPUANO

VAR: BANTI

AVAR: BINDONI

INTER – CREMONESE Martedì 30/08 h. 20.45

FOURNEAU

DEL GIOVANE – YOSHIKAWA

IV: MANGANIELLO

VAR: IRRATI

AVAR: VALERIANI

ROMA – MONZA Martedì 30/08 h. 20.45

PICCININI

TEGONI – ROSSI M.

IV: DIONISI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MELI

EMPOLI – H. VERONA h. 18.30

SERRA

LIBERTI – MIELE D.

IV: PAIRETTO

VAR: LA PENNA

AVAR: PAGANESSI

SAMPDORIA – LAZIO h. 18.30

AURELIANO

BERCIGLI – CECCONI

IV: PRONTERA

VAR: GUIDA