Aldo Serena inquadra la prossima stracittadina dalle pagine di Mi-Tomorrow. Una delle domande per l'ex centravanti è se sentirebbe più pressione a giocare questo particolare derby da giocatore dell'Inter o del Milan. "L'Inter ormai pensa più al quando che non al se vincerà lo scudetto - è la risposta - per cui credo che per il Milan vederlo conquistare dai rivali al derby, dopo averlo perso, sarebbe una sofferenza per l'ambiente. Per l'Inter non fa grande differenza".

"Se influiranno gli ultimi cinque derby? Nella testa dei giocatori quello che è successo due anni fa non esiste più. Esiste il “qui e ora” e per quel che riguarda il Milan il fatto di avere un pubblico prevalentemente rossonero. Il passato conta relativamente. In campionato pensavo che potesse esserci un testa a testa con la Juve, ma poi ha mollato e l'Inter ha tenuto un ritmo altissimo. Già dal 3-0 di Napoli in poi si è visto che faceva sul serio e aveva un impianto che permetteva di vincere spesso e largamente".