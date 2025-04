"L'Inter è stata bravissima". Ha esordito così Clarence Seedorf a Prime Video nell'immediato post partita di San Siro che ha consegnato alla squadra di Inzaghi il pass per la semifinale di Champions League dopo il 2-2 che ha portato all'eliminazione del Bayern Monaco: "Il Bayern si è dato da fare, ha spinto per 90 minuti e sembrava giocasse in casa - ha proseguito l'olandese -. L'Inter ha fatto la differenza con i suoi giocatori più importanti".

Secondo Seedorf non è da escludere che i nerazzurri possano riuscire nella grande impresa di centrare il secondo Triplete della loro storia: "Non mi sorprendo più della forza dell'Inter, sono venuti fuori i leader che non mollano mai. Se può vincere tutto? È favorita in Champions e in campionato, quindi è molto probabile che riesca a fare un Triplete, anche se nelle finali può sempre succedere di tutto", il pensiero dell'ex centrocampista degli Oranje.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!