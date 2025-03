Il suo gol su calcio di rigore non è bastato purtroppo all'Italia Under 21 per avere la meglio sui Paesi Bassi, vittoriosi per 2-1 nell'amichevole disputata quest'oggi al Penzo. Sebastiano Esposito, attaccante dell'Empoli di scuola Inter, commenta l'esito di questo match ai microfoni di Rai Sport: "È stata una bella Italia, purtroppo specie in Italia il risultato conta più della prestazione. Lo sappiamo bene, un episodio ci ha condannato e gli episodi fanno la differenza. Soprattutto noi grandi dobbiamo farlo capire, abbiamo molti giocatori con partite sulle spalle e lo sanno da soli. Pensiamo alla prossima, cerchiamo di capire dove abbiamo sbagliato".

Gli Esposito punto fermo della Nazionale.

"Facciamo del nostro meglio per la Nazionale e per i club. Fa piacere che stiamo raggiungendo ottimi livelli, i nostri gentiori sono orgogliosi ma dobbiamo lavorare ancora perché non abbiamo fatto nulla ancora".

E l'Inter sogna un'accoppiata lì davanti con te e Pio.

"È presto, sapete meglio di me che il mercato, soprattutto per i giovani, è molto difficile. Ad oggi è solo un sogno".

