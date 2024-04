Lo Scudetto per l'Inter arriva poco prima della fine del 22 aprile, a 5 giornate dalla conclusione. A conferma di un dominio assoluto. Solo in un'altra occasione i nerazzurri avevano conquistato il tricolore a 5 turni dallo scadere del campionato, nella stagione 2006/07 con Roberto Mancini in panchina. Curiosità: la matematica, in quella occasione, arrivò con la vittoria per 2-1 a Siena ed era proprio il 22 aprile. Corsi e ricorsi...