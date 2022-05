Doppietta al bacio per Gianluca Scamacca che contro il Bologna ha trascinato il suo Sassuolo alla vittoria. A fine partita l’attaccante neroverde, intervenuto a Sky Sport, ha risposto anche sul suo futuro: "La mia priorità è affermarmi in Italia, restare qui. Poi il mercato è imprevedibile e vedremo quando sarà il momento. Io e Raspadori? L’occasione ce la dobbiamo creare, sono arrivato qui l’anno scorso e mi sono sempre fatto trovare pronto, bisogna essere bravi anche in questo".

Ti piacerebbe giocare in Champions in un club italiano?

"Il campionato italiano è di altissimo livello, la mia priorità sarebbe quella però ovviamente le valutazioni le fanno gli altri e vedremo cosa succederà. Per ora penso al Sassuolo e a finire questa stagione".