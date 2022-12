Alla mezzora del primo tempo, nell'amichevole tra Sassuolo e Inter, annullato un gol ai nerazzurri per fuorigioco. Barella manda in porta Mkhitaryan che trafigge Pegolo con un preciso destro sotto la traversa: tutto vano per la segnalazione del primo assistente dell'arbitro. Grossi dubbi: l'armeno sembra essere tenuto in gioco da Rogerio.

