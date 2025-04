L'Inter fa sul serio e la seconda squadra nerazzurra prende sempre più forma. In attesa dell'ufficialità, il club meneghino si è già portato avanti per quella che sarà l'Under 23 nerazzurra che disputerà il campionato di Lega Pro. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Gianlucadimarzio.com è stata già presa la decisione per la panchina: previsto il ritorno in nerazzurro di Stefano Vecchi, attualmente impegnato alla guida del Vicenza nella volata promozione in Serie B con il Padova.

L'allenatore dei due scudetti Primavera consecutivi (2017 e 2018) non sarà l'unico come-back in casa Inter. Il ruolo di direttore sportivo sarà affidato ad Gianluca Andrissi che lavorerà a stretto contatto con Baccin. Va ricordato un aspetto burocratico: qualora entrasse l’Inter U23 e il Milan Futuro mantenesse la categoria, ci sarebbero 4 squadre U23 per 3 gironi. Attualmente lo statuto della Lega Pro prevede una squadra U23 per girone, quindi bisognerà passare da un cambio delle disposizioni.

