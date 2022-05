Il Comune di Milano ha nominato la Commissione tecnica che dovrà individuare qual è la persona giusta per redarre il documento su cui si baserà il dibattito pubblico per il futuro dello stadio di San Siro. L'incaricato dovrà inoltre condurre i dieci incontri con i cittadini (compresi l’incontro iniziale e quello finale) e scrivere la relazione conclusiva sullo stadio Meazza e sulla realizzazione di un nuovo impianto nell’area limitrofa. Palazzo Marino tiene ancora strettamente riservati i nomi dei tre candidati per il ruolo di coordinatore del dibattito pubblico, ma non mancano le indiscrezioni.

Secondo Affaritaliani, tra i nomi in lizza c’è in primo luogo Andrea Pillon, torinese, esperto del settore, dal 1997 in Avventura Urbana srl. Pillon non è un nome nuovo per procedure del genere condotte a Milano. Nel 2018, infatti, è stato nominato per gestire il dibattito pubblico sulla riapertura dei Navigli milanesi, un progetto che il sindaco Giuseppe Sala, però, dopo il dibattito pubblico ha rimesso nel cassetto per la mancanza dei fondi necessari per realizzarlo. La nomina di Pillon per il dibattito pubblico sul nuovo San Siro potrebbe essere all’insegna dell’"usato sicuro", ma meglio non dare nulla per scontato. La scelta della Commissione dovrebbe avvenire nel giro di una decina di giorni. In Comune c’è chi prevede che il nome del coordinatore del dibattito pubblico sarà svelato entro il 15 maggio.