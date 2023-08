Vecchio, probabilmente vicino ad essere abbandonato al suo destino, ma dal fascino che resta immutato e inviolabile. A tal punto che ancora oggi, lo stadio Giuseppe Meazza di Milano può fregiarsi del titolo di migliore stadio d'Italia e uno dei migliori addirittura a livello europeo. Questo è l'esito di una ricerca effettuata da Ticketgum, portale specializzato in ticketing, dove sono stati analizzati oltre 140 degli stadi più famosi del mondo, per capacità, recensioni, media gol per partita e il coinvolgimento sui social media, è stato proprio San Siro a scalare la classifica con un punteggio di 70.63 su 100. Il miglior stadio d’Europa è invece il Celtic Park scozzese, con un punteggio di 80,74 su 100, mentre il Mineirao in Brasile, è il miglior stadio del mondo, con un punteggio finale di 83,40 su 100.

Dopo il Meazza, i migliori stadi in Italia risultano l’Olimpico 72,698; l’Allianz Stadium 41,507; il Diego Armando Maradona 54,726 e il San Nicola 58,270. Lo stadio milanese da quasi 80.000 posti risulta uno dei luoghi più iconici del calcio, con oltre 1 milione di hashtag su Instagram. Per quanto riguarda l’Europa, alle spalle del Celtic Park, si trova il Wembley di Londra, secondo stadio più cercato al mondo su Instagram, dopo il Camp Nou di Barcellona. L’Old Trafford, casa del Manchester United, è il terzo miglior stadio del vecchio continente. I migliori impianti calcistici al mondo sono invece, dopo il Mineirao (Brasile), il Celtic Park (Scozia), il Wembley Stadium (Inghilterra), il MetLife Stadium (USA) e l’Estadio Olimpico Universitario (Messico).

