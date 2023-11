Agostino Esposito, papà di Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio, racconta a Tuttosport l'emozione di poter assistere a un Sampdoria-Spezia coi tre figili tutti in campo. "Dire che per me e mia moglie Flavia quella di domani sia la nostra partita del cuore è fin troppo banale, ma è proprio così. Vederli tutti e tre insieme in campo sarà un’emozione indescrivibile. Da giorni l’adrenalina che ci pervade è fortissima, tanto che per cercare di gestirla sono sceso a Napoli. L’ho fatto per provare ad allentare la tensione e non pensare troppo alla gara. Qualunque sarà il risultato, spero sia una serata di festa per la nostra famiglia - dice - Non abbiamo ancora deciso con mia moglie se andare allo stadio o vederla comodamente dal salotto come al solito. Sceglieremo all’ultimo domani pomeriggio. Sarebbe bello rivederli in campo tutti insieme l’anno prossimo in Serie A. Da avversari o compagni? Nella stessa squadra sarebbe probabilmente più bello e facile, almeno per noi genitori".

Domani, continua papà Agostino, "metterei la firma per un pareggio con gol di Sebastiano per la Samp e rete di Pio su assist di Salvatore per lo Spezia. Sarebbe la serata perfetta".