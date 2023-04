Bastano sei minuti per rompere il sortilegio: finalmente torna il gol su azione e torna grazie ad un inserimento al bacio di Robin Gosens che dopo sei minuti apre la scatola della Salernitana approfittando del tagliafuori di Joaquin Correa per fulminare Guillermo Ochoa. La rete indirizza questo primo tempo, dove i nerazzurri sulla scia della marcatura del tedesco creano parecchie occasioni soprattutto a ridosso dell'1-0, anche se in alcuni momenti mettono il pilota automatico incontrando difficoltà a imbeccare le punte. Ma quando si creano gli spazi, i pericoli sono sempre puntuali e solo due super parate di Ochoa si frappongono tra l'Inter e il raddoppio. Gara piuttosto tranquilla nei primi 45 minuti, ma il risultato non può far dormire nella bambagia...