Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato delle possibilità di scudetto dell'Atalanta e non solo.

Lo scudetto è possibile?

"Io dico di sì. La squadra di Gasperini gioca bene, e questo è il primo ingrediente per arrivare al titolo, ha un pubblico che la sostiene e una società unita e competente. Mi sembra che ci sia tutto per arrivare molto lontano. Anche se...".

Dica pure.

"Beh, a rigor di logica e osservando gli investimenti, ci sarebbero altri club che dovrebbero lottare per lo scudetto. Penso all’Inter, al Milan, alla Juventus, al Napoli, alla Roma. Tutte società che hanno speso molto di più dell’Atalanta sul mercato. E però, per fortuna, il calcio non si fa soltanto con i soldi, ma con le idee. E a Bergamo di idee ne hanno parecchie, e quasi tutte buone".

Quali sono gli ostacoli?

"Il primo: la mancanza di esperienza. È abituata a stare nelle parti alte della classifica, ma non proprio al vertice. A volte, stare lassù può essere logorante. Il secondo è rappresentato dal doppio impegno: giocare campionato e Champions è complicato. Serve un gruppo solido e servono ottimi ricambi. Ma ho fiducia in Gasperini, tanta. E poi l’Atalanta che vince il titolo sarebbe una gioia per tutti, perché diverte e possiede il gusto per il gioco".

