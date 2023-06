"Negli ultimi tre mesi me lo sarei aspettato, cinque mesi fa no". A parlare in questi termini della finale di Champions League centrata atindall'Inter è Walter Sabatini, intervenutto in collegamento con Sky Sport.

"È una finale meritata, sofferta e bellissima da giocare - prosegue l'ex dirigente nerazzurro -. Penso che l'Inter sarà all'altezza. Poi certo, il miglior City batte la migliore Inter, ma un City di medio valore in quella serata perde con la migliore Inter. Questa è algebra calcistica, ma è abbastanza intuitivo. Ansia da prestazione per il City? Assolutamente sì, l'attimo fuggente è quello che determinerà la partita. I giocatori dovranno essere predisposti al meglio di loro stessi. E conta anche il livello di fede, nei confronti di se stessi e dei compagni. Se l'Inter arriva con questo stato d'animo potrà combattere finio all'ultimo secondo".