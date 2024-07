"L'Arsenal non ha ricevuto alcun approccio da parte dell'Inter per Jakub Kiwior e non c'è alcun accordo nemmeno tra il club nerazzurro e il giocatore". Queste le parole di Fabrizio Romano circa il possibile passaggio del difensore polacco ai campioni d'Italia.

Secondo l'esperto di mercato, comunque, Kiwior resta sul mercato, ma l'Arsenal al momento accetta solo un trasferimento a titolo definitivo o, al limite, un prestito con obbligo di riscatto. Lo spazio dell'ex Spezia si è drasticamente ridotto con il prossimo arrivo di Calafiori.