L'Inter ha interrotto momentaneamente i contatti per Folarin Balogun. Secondo il giornalista Fabrizio Romano, l'attaccante statunitense dell'Arsenal viene considerato troppo costoso dalla dirigenza di Viale della Liberazione, al pari di Jonathan David, per il quale, invece, non è mai neanche stato aperto un canale con il Lille. L'attenzione ora è tutta su Gianluca Scamacca, tanto che nelle scorse ore è stata inviata una prima offerta al West Ham, respinta al mittente. A breve, Beppe Marotta e Piero Ausilio torneranno alla carica con una nuova proposta.

