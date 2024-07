Dopo gli aggiornamenti provenuti d'oltralpe a proposito dell"'accordo quasi totale" tra l'Inter e il Marsiglia per il trasferimento di Valentin Carboni in Provenza (LEGGI QUI), anche Fabrizio Romano parla di passi avanti nella trattativa: i francesi hanno inviato un'offerta ai nerazzurri sulla a proposta base del prestito con diritto di riscatto, fissato a 36 milioni. I milanesi, che non vogliono perdere il controllo dell'argentino avrebbero inserito la clausola di recompra di una cifra di qualche milione in più. I contatti sono ancora in corso per discutere gli ultimi dettagli.

