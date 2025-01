Claudio Ranieri mette un freno alle voci di mercato circolate negli ultimi giorni, secondo cui la Roma starebbe pensando seriamente di acquistare Davide Frattesi dall'Inter: "Ancora non c’è nulla di definito, come invece leggo dai giornali. Logicamente non si possono spendere quei soldi, onestamente", ha detto il tecnico giallorosso a Sky Sport prima della sfida con il Bologna. Dichiarazioni che fanno il paio con quelle rilasciate da Beppe Marotta, presidente nerazzurro, che nel pre-partita del Penzo ha assicurato che il centrocampista non ha chiesto la cessione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!