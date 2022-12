Intervistato dall'emittente radiofonica spagnola Cadena SER dopo l'addio alla Nazionale belga, Roberto Martinez torna sulla delusione dei Mondiali in Qatar, dove i Diavoli Rossi, nel lotto delle favorite per la vittoria finale, ha dovuto abbandonare la contesa dopo la fase a gironi. Assolvendo Romelu Lukaku, nel mirino della critica per le tante occasioni divorate contro la Croazia: "Nella nostra squadra, come in tutte, ci sono giocatori che non possono essere sostituiti e Lukaku è uno di questi. È il capocannoniere nella storia della squadra. Ha fatto qualcosa di incredibile per poter essere in campo dopo il doppio infortunio avuto con la sua società. Ci ha dato 45 minuti contro la Croazia e ha avuto cinque occasioni nitide per segnare. Sarebbe stato l'ingresso perfetto per Romelu al Mondiale e in squadra", ha spiegato l'ex tecnico dell'Everton.