Il sito maltese TVMSport annuncia quello che sarà il programma del ritiro di dicembre che l'Inter effettuerà sull'isola di Malta. La squadra di Simone Inzaghi si trasferirà nell'ex colonia britannica dal 5 al 9 dicembre: gli ultimi preparativi sono attualmente in corso per garantire al gruppo tutte le strutture necessarie per le proprie necessità. Durante questo ritiro l'Inter giocherà due amichevoli, una contro l'Hamrun Spartans campione nazionale nel 2021 e la seconda con un'altra formazione locale ancora da definire.