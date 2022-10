Nel corso dell'appuntamento con l'entourage di Milan Skriniar, che andrà in scena in una data ancora da definire dopo la gara di ritorno contro il Barcellona, l'Inter metterà sul tavolo una proposta importante per cercare di convincere il giocatore a rinnovare il suo contratto, come già successo con Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, gli altri top in rosa freschi di prolungamento. "Le cifre - riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport - si aggireranno attorno ai 6-6,5 milioni di euro a stagione. Se poi il giocatore e chiederà quello che gli offriva il PSG in estate, è chiaro che non ci sarà gara. C'è da capire la volontà del giocatore di giurare fedeltà all'Inter, club gli ha sempre dimostrato fiducia. Vedremo se sarà solo una questione di soldi".