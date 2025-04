Andrea Ranocchia esprime dagli studi di Mediaset la preoccupazione per la prova offerta dall'Inter nel derby di Milano. "Immagino che la delusione sia tanta perché per l'Inter è importante giocarsi un trofeo, ma ho visto tanti giocatori sulle gambe: Lauti faceva fatica, come un po' tanti. Mi preoccupa un po' aver visto una squadra un po' stanca".

Secondo Ranocchia, "per il Milan era un'occasione molto più importante. L'approccio alla partita magari è stato diverso per quello". Inoltre, ha pagato la scelta di Conceicao di puntare su Jovic. "Può essere dovuta al fatto che i difensori dell'Inter sono tutti strutturati. Jovic ha baricentro basso, viene a giocare con la squadra. Ha segnato di testa, ma andando su Darmian che è un po' più basso degli altri. Durante la partita è venuto molto a giocare e per un difensore se l'attaccante ti va lontano è più complicato rispetto a uno che ti dà un riferimento come Abraham".