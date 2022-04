Nel corso della conferenza stampa tenuta a Coverciano, Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, si è soffermato ampiamente anche sul celebre episodio del contatto Andrea Belotti-Andrea Ranocchia in occasione di Torino-Inter, un rigore che appariva netto per i granata non assegnato da Marco Guida che è stato confortato nella sua decisione dal Var Davide Massa. L'ex fischietto internazionale, dopo aver fatto sentire l'audio del colloquio tra i due, ha offerto il suo punto di vista: "Massa ha fatto l'arbitro, per lui è palla. Un bravo Var deve analizzare il filmato giusto frame per frame, non si può lasciare convincere dalla pancia come ha fatto Guida che però se lo può permettere perché è in campo, mentre il Var no. Comunque, sono due dei nostri migliori arbitri, che noi sosterremo sempre anche se hanno commesso un errore e che non vorremmo mai perdere. Quello che vogliamo farvi capire è che un arbitro, anche davanti al monitor, diventa istintivo e sbaglia. Si è convinto di una cosa come se fosse in campo. Massa è uno dei nostri migliori arbitri, sono convinto che farà una bellissima stagione da arbitro. Si può sbagliare anche davanti a un monitor, ha fatto una valutazione grave; voi prendetela per quella che è. Qui Massa ha peccato di superficialità, cosa che un arbitro ma soprattutto un Var non deve fare mai".