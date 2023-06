"L'organizzazione in Champions League è fantastica. La UEFA ha organizzato una festa oltre la perfezione, ma quanto successo in campo nella finale tra Manchester City e Inter non mi ha reso felice". Lo dice Ricardo Quaresma, ex esterno dell'Inter intervistato da Fanatik anche per parlare dell'ultimo atto di Istanbul.

"Sostengo che se Şenol Güneş (allenatore de Besiktas, ndr) fosse stato in finale di Champions League, avrebbe giocato con un sistema molto al di sopra del calcio giocato da Pep Guardiola e Simone İnzaghi. Penso che questo calcio non fosse adatto ad una partita come una finale. Ma la festa e il finale sono stati fantastici, i tifosi sono stati fantastici", le parole del portoghese.