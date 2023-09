Ci sono altri due interisti pronti a scendere in campo. Nella notte si gioca in Sudamerica, dove le Nazionali proseguono il cammino nelle Qualificazioni Mondiali 2026. Maglia da titolare sia per Lautaro Martinez, al centro dell'attacco dell'Argentina che sfida l'Ecuador, che per Juan Cuadrado, in campo dal 1' in Colombia-Venezuela.

