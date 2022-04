Pesante passo falso per il Camerun di Rigobert Song che perde l'andata del playoff per la qualificazione ai Mondiali in Qatar: a Douala, l'Algeria si impone per 1-0 mettendo una seria ipoteca sul volo per il Qatar. Decide l'incontro Islam Slimani, che dopo aver trovato al 14esimo la splendida opposizione di André Onana capace di respingere la conclusione ravvicinata dell'attaccante dello Sporting Lisbona, al 41esimo trova il gol vittoria con un potente colpo di testa sul quale il neo portiere interista fa quel che può ma non riesce a togliere la palla da sotto la traversa.