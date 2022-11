L’Argentina si porta a casa la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale e il primo posto nel girone. Un’impresa, soprattutto alla luce del ko subito all’esordio contro l’Arabia Saudita. La Nazionale Albiceleste senza Lautaro Martinez, lasciato in panchina in favore di Julian Alvarez, piega per 2-0 la Polonia nonostante l’errore su calcio di rigore nel primo tempo (Wojciech Szczesny ha ipnotizzato Lionel Messi dal dischetto). Succede tutto nella ripresa: Mac Allister porta in vantaggio i sudamericani al 46’, poi proprio Alvarez al 68’ chiude i giochi. Spazio solo al 78’ per il Toro nerazzurro.