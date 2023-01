Christophe Galtier continua a fare melina su Milan Skriniar. Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio di oggi contro il Reims, il tecnico del Paris Saint-Germain non ha voluto rispondere a domande sul difensore slovacco dell’Inter: “Skriniar al momento è un giocatore dell’Inter. Non ho intenzione di parlare del suo futuro o di parlare di lui, è un giocatore di un altro club. Mancano 48 ore. Si legge, si scrive, si sa che la società sta lavorando sull'arrivo di almeno un giocatore.