L'Inter Prmavera esce di scena dalla Coppa Italia, arrendendosi in semifinale a una Roma più esperta. Come sottolineato da Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurrini, nella sua analisi a Sportitalia: "La differenza l'hanno fatta la loro maturità ed esperienza, in rosa hanno giocatori con un anno di Primavera alle spalle. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po', ma nel secondo tempo siamo stati più equilibrati ed è diventata una partita in cui vinceva chi avrebbe segnato prima. Purtroppo l'abbiamo subito e abbiamo perso".