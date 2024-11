Nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Sportiva, l'ex presidente del Genoa, tra le altre, Enrico Preziosi ha parlato anche del rapporto, finito rapidamente, tra Ivan Juric e la Roma: "Per lui è stato un po' come quando Gasperini è andato all'Inter, aveva tutta la vecchia guardia, i senatori che lo osteggiavano. Allo stesso modo è accaduto con Juric alla Roma. Cosa poteva fare? A questo si aggiunge che dopo il licenziamento di De Rossi, tutti, anche il pubblico, avevano quell'atteggiamento che non porta a raggiungere i risultati e la mancanza di coesione che una squadra deve avere".