Secondo le previsioni del CIES Football Observatory, a giugno l'Inter sarà l'unico nuovo campione nazionale nei top cinque campionati europei, dove le gerarchie restano ben consolidate. I pronostici dell'osservatorio calcistico di Neuchatel sono stati realizzati sulla base di un modello statistico che include le prestazioni delle squadre nelle due stagioni precedenti, l’esperienza dei calciatori attuali e le spese sul mercato, ancora aperto, da parte dei club.

Diverso il discorso per gli altri tornei: si ipotizza che, in Portogallo, lo Sporting detronizzi il Porto e nel calcio turco il Fenerbahçe strappi la corona al Trabzonspor. Inoltre, lo Slavia Praga in Repubblica Ceca, il Midtjylland in Danimarca, i Rangers in Scozia e lo Young Boys in Svizzera sono indicati come possibili vincitori.