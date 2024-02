Mehdi Taremi non ha partecipato neanche oggi alla seduta di allenamento del Porto, nel giorno di antivigilia della gara di campionato contro l'Arouca. L'attaccante promesso sposo dell'Inter, dopo l'amara eliminazione della Nazionale iraniana dalla Coppa d'Asia di mercoledì per mano del Qatar, non ha ancora fatto ritorno in Portogallo. Domani, sempre a porte chiuse, ci sarà la rifinitura dei Dragoes, al termine della quale Sérgio Conceição anticiperà i temi della sfida chiarendo anche se Taremi sarà o meno convocato.

