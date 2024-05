Ormai è il segreto di Pulcinella: Mehdi Taremi sarà un nuovo giocatore dell'Inter, a partire dal prossimo 1° luglio. L'attaccante iraniano, come noto, lascerà il Porto dopo aver rifiutato di prolungare il proprio contratto, una situazione ricorrente nel calcio moderno, come spiegato dal presidente uscente dei Dragoes, Pinto da Costa: "Non ho idea se lascerà il club a zero, credo di sì, è chiaro che abbia già firmato per l'Inter - le sue parole riportate da A Bola -. Sono cose che succedono in tutti i club, è successo al PSG, il club con più soldi. Siamo abituati a questo tipo di cose, conta la volontà dei giocatori. Ha deciso che il ciclo fosse finito, il periodo che ha trascorso qui è stato molto buono. Quest'anno non ha avuto un periodo così felice, ma il suo percorso è stato complessivamente positivo, gli auguro tutto il meglio".