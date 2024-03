Rafael van der Vaart, ex giocatore tra le altre di Ajax e Real Madrid, ha parlato del connazionale Davy Klaassen e del suo scarso impiego in maglia nerazzurra ai microfoni di Voetbal Primeur.

"Questo mi rende un po' triste. Ha giocato solo 11 minuti contro il Bologna nell'ultima gara di campionato, non sono niente. Soprattutto a quell'età bisogna giocare. Basta fare minuti, in qualunque squadra. Certo, leggere il tuo nome sulla maglia dell'Inter è bello, ma sei sempre in panchina. Penso che sia un peccato".