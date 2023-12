Torna alla vittoria la Sampdoria di Andrea Pirlo e Sebastiano Esposito, uomo vittoria di questo successo casalingo contro il Lecco. A fine partita non sono mancate le sincere lodi dell'allenatore dei blucerchiati rivolte all'attaccante interista in prestito alla squadra ligure: "Esposito ha fatto due bellissimi gol e ne poteva fare altrettanti perché non si deve accontentare quando fa il primo gol. Oggi poteva farne tre o quattro. Però la prestazione della squadra è stata buona, contro una squadra che gioca bene a calcio. L'abbiamo interpretata bene, potevamo fare qualche gol in più ma dovevamo ripartire dopo la sconfitta di Brescia".

Che bella Sampdoria:

"I ragazzi oggi hanno fatto quello che devono fare sempre, entrare con l'atteggiamento giusto e non era scontato. L'abbiamo affrontata al meglio e siamo stati bravi dall'inizio ad essere concentrati e reattivi, soprattutto sulle seconde palle".

Sui gol degli attaccanti:

"Alla fine per gli attaccanti si vanno a vedere i gol fatti sull'almanacco e in base a quel numero si capisce se puoi giocare in certe squadre o meno. Se ti accontenti rimani al livello del momento. Esposito ha qualità e non si deve mai accontentare. Sono soddisfatto della prestazione".

Cosa c'è dietro quell'abbraccio con Esposito? Qual è il vostro rapporto?

"È un rapporto bello come con tutti gli altri, lo sprono spesso anche durante gli allenamenti perché è un giocatore di qualità e deve fare molto di più. Come ho detto prima non si deve accontentare delle qualità che ha perché deve fare molto di più per ambire ad altri palcoscenici. Anche col sinistro deve migliorare, lavoriamo tanto, lo sfrutta poco come in quell'occasione nel secondo tempo in cui avrebbe dovuto tirare di sinistro e invece lo ha fatto di esterno destro. Deve migliorare su queste cose per arrivare con più cattiveria in zona gol".

Ti ha scompigliato...

"Ma va bene, ci sta (ride, ndr)".

