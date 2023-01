L'Inter potrà contare su un tifoso speciale questa sera. Ivan Perisic, con una storia pubblicata sul proprio profilo social, ha voluto caricare l'ambiente nerazzurro in vista del derby di questa sera che mette in palio la Supercoppa italiana. "In bocca al lupo, Vincere!", il messaggio del croato con le emoticon del muscolo e della coppa, accompagnate dagli immancabili pallini nerazzurri. La foto non poteva essere che l'esultanza del 4-2 della finale di Coppa Italia contro la Juventus, rete siglata proprio da Perisic, autore di una doppietta decisiva che permetterà all'Inter di giocarsi questa sera la Supercoppa.