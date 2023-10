Al termine dell'amichevole Francia-Scozia, Benjamin Pavard si è espresso anche ai microfoni dei canali ufficiali della Federcalcio francese: "Abbiamo avuto i primi 15 minuti complicati prendendo un gol stupido ma poi abbiamo reagito. Penso sia stata una buona vittoria, abbiamo vinto due gare su due e questo ci fa bene. E' stato un buon giro di partite, ci siamo qualificati per gli Europei ma non abbiamo preso alla leggera la partita con la Scozia. Abbiamo centrato tutti l'obiettivo".

Sulle due reti segnate.

"Mi sono sentito bene, mi ha fatto piacere tornare a giocare qui nel Nord Pas-de-Calais, sono state le mie prime reti qui a Lille dove non avevo mai segnato. Quindi fa piacere, spero di poter continuare così. Ora riposiamo e da domani si torna al lavoro".

Il finale come capitano è stato emozionante?

"Sì, mi ha fatto piacere soprattutto essere capitano della Francia qui a Lille, perché questo club ha significato tanto per me. Ora bisogna continuare a lavorare".

Ci rivediamo a novembre?

"Lo spero".

